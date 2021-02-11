МВД назвало число возбужденных после незаконных акций в Москве уголовных дел
Ника Пикекатлет
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В МВД России рассказали о статистике возбуждения дел после незаконных акций протеста в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что по итогам января и начала февраля профильными органами было инициировано 90 уголовных производств.
Министерство уточнило, что возбуждение проходило по фактам зафиксированных нарушений на несанкционированных акциях.
Ранее в ОНК заявили, что задержанные на незаконных акциях не содержатся в автозаках в Сахарово.
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