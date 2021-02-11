Власти Ставрополья назвали слухами историю о смерти двух младенцев в роддоме

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что история о подмене тел двух младенцев в региональном перинатальном центре оказалась обманом. Об этом он написал в своем Instagram.

По его словам, жена жителя Дагестана Дауда Даудова, который заявил о смерти двоих детей, подтвердила в письменной форме, что она не рожала. При этом соответствующие результаты также были получены после медосвидетельствования.

В ходе проверки, по данным Telegram-канала LifeShot, было определено, что имена детей, которые были названы Даудовым, также нигде не зарегистрированы.

Глава региона выразил надежду на то, что обвинившие местных врачей принесут свои извинения «хотя бы» в комментариях в соцсети.

«А нам всем это урок на будущее - о том как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации, которая может появляться вокруг», — заключил Владимиров.