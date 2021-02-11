В Москве в четверг ожидается до -12°С и сильный снег ночью

В Москве в четверг, 11 февраля, ожидается до -12°С и сильный снег ночью, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -12 до -10°C. Установится облачность с прояснениями, местами возможны небольшой снег и гололедица. Ветер северо-восточный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до -15...+13°C. Будет облачно, ожидаются сильный снег, гололедица и снежные заносы, местами метель. Ветер сохранит северо-восточное направление, его скорость составит 7-12 м/с с порывами до 18 м/с.

Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, ночью – 749 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.