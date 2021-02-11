Власти Ставрополья ответили на сообщения о смерти двух младенцев в роддоме

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отреагировал на сообщения о смерти двух младенцев в региональном перинатальном центре.

«Уже получено обращение от правоохранительных органов из Республики Дагестан по этому поводу. С указанием данных роженицы. Мы проверили все базы – такая женщина к нам не поступала», – написал глава региона на своей странице в Instagram.

Владимиров также оценил заявления о возможной подмене тел детей на куклы. По его словам, тела передаются родственникам патологоанатомической службой после исследования, во время передачи у родных есть возможность увидеть тело.

«Все это очень странно. Я лично разбираюсь в ситуации. Об итогах вас проинформирую», – заключил губернатор.

Ранее житель Дагестана рассказал, что в ставропольском перинатальном центре ему сообщили о смерти его двоих детей, после чего он привез младенцев в родное село, чтобы похоронить. При этом на месте выяснилось, что в погребальное покрывало завернуты куклы, заявил мужчина.