В Петербурге сняли часть ограничений из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга сняли часть ограничений из-за COVID-19, сообщается на сайте городской администрации.

С 12 февраля в городе возобновят работу фуд-корты, разрешенная заполняемость залов в театрах и на концертах увеличится с 50 до 75%. Также будет разрешено посещать объекты развлечений и досуга, кроме ночных клубов. На торжественной регистрации брака разрешат присутствовать до 30 человек.

Смягчить ограничения власти решили из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса.

Санкт-Петербург находится на втором месте среди регионов РФ после Москвы по числу случаев заражения от коронавируса. За все время в городе выявлены 348,6 тысяч заболевших, скончались 10,2 тысяч человек.

Ранее в Санкт-Петербурге мать десятерых детей умерла от коронавируса.