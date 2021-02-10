В Подмосковье нашли более тонны контрафактной черной икры на 20 млн рублей

В Подмосковье нашли склад с 1,3 тоннами икры рыб, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

Черная икра без сопроводительных документов хранилась в контейнере-рефрижераторе. Товар фасовался в различные емкости и сбывался на рынках столицы и ближайших регионов.

«В ходе обыска оперативники обнаружили более 1,35 тонны икры рыб осетровых пород. По предварительной информации, она была добыта браконьерским способом. Примерная стоимость изъятого, по ценам черного рынка, превышает 20 млн рублей», — сказала Волк.

Изъятая партия была передана на хранение сотрудникам Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Полиция разыскивает всех причастных к противоправной деятельности.

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