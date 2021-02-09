Неизвестный открыл стрельбу в клинике в США
Полина Рутковская
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Стрельба произошла в клинике Allina Health Clinic в Буффало, штат Миннесота, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на городскую полицию.
По словам начальника полиции, инцидент привел к жертвам, однако точных данных о числе пострадавших и погибших в настоящий момент нет.
Подозреваемый задержан, на месте работают правоохранительные органы.
3 февраля в штате Колорадо 95-летний постоялец дома престарелых устроил стрельбу и ранил сотрудника учреждения.
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