Неизвестный открыл стрельбу в клинике в США

Стрельба произошла в клинике Allina Health Clinic в Буффало, штат Миннесота, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на городскую полицию.

По словам начальника полиции, инцидент привел к жертвам, однако точных данных о числе пострадавших и погибших в настоящий момент нет.

Подозреваемый задержан, на месте работают правоохранительные органы.

3 февраля в штате Колорадо 95-летний постоялец дома престарелых устроил стрельбу и ранил сотрудника учреждения.