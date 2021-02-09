Путин сравнил работу российских и зарубежных судов в пандемию

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу российской судебной системы в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказал в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

«Судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения. В некоторых странах так и было: до 50 процентов дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. А наша система, напротив, действовала без перебоев», – заявил глава государства.

Путин добавил, что Европейская комиссия сочла судебную систему России «наиболее оперативной, технологически развитой и наименее финансово затратной для граждан».

«Согласно отчету той же Европейской комиссии <...> российские суды продемонстрировали один из лучших показателей среди стран Совета Европы», – подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса.