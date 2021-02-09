В Москве выявили 1 584 новых случая коронавируса

В Москве зарегистрировали 1 584 случая заражения коронавирусом за сутки, говорится в сообщении оперштаба.

Днем ранее в Москве было выявлено 1 728 заразившихся. Таким образом, прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,17%. Выздоровели за 24 часа еще 3 554 пациента, скончались 73 человека.

Всего с начала пандемии в городе заболели инфекцией 947 тыс. человек, вылечились почти 855 тыс. пациентов и умерли более 14 тыс. человек.

Всего в России с начала пандемии обнаружили 3 998 216 человек с COVID-19 в 85 регионах. Вылечились 3 493 886 человек, скончались 77 598.

Ранее стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутник V» в ЕС.