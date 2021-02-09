В Анталье россиянка подверглась вооруженному нападению

Генконсульство РФ в Анталье проверяет информацию о нападении на гражданку России, проживающую в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что россиянка во время прогулки в окрестностях Антальи подверглась вооруженному нападению со стороны двух неизвестных. Они угрожали ей пистолетом, отобрали мобильный телефон, после чего скрылись на машине.

«Генконсульство располагает только информацией, опубликованной в местных СМИ. Мы запросили подтверждение в местных правоохранительных органах для уточнения обстоятельств происшествия», — сказали в диппредставительстве.

Отмечается, что пострадавшая женщина в генконсульство для оказания помощи не обращалась.