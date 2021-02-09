Жителей Ирана начали прививать от коронавируса российской вакциной «Спутник V»
Бернст Ю.
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В Иране началась вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата «Спутник V», передает ТАСС.
Первым человеком в стране, которому ввели вакцину, стал сын министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Намаки.
Первая партия «Спутник V была доставлена в Тегеран 4 февраля.
РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».
ВОЗ рассчитывает, что «Спутник V» после сертификации войдет в программу COVAX.
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