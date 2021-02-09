В ОП назвали число выявленных в соцсетях фейков о коронавирусе

С начала текущего года в соцсетях выявлено 3 340 фейков о вакцине от коронавирусной инфекции и 2 315 ложных сообщений о самом COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена Общественной палаты РФ, главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

При этом она отметила, что волна недостоверных сообщений о коронавирусе и вакцинации начинает идти на спад.

Мизулина считает, что это связано со снятием ограничительных мер в ряде российских регионов. По ее словам, большинство фейков связаны с самим процессом вакцинации. Она считает, что органы власти и Минздрав должны провести в связи с этим более серьезные разъяснительные работы с населением, особенно в интернете.

Мизулина также обратила внимание на то, что в тех же группах и сообществах, где ранее публиковалась неправдивая информация о коронавирусе, с 19 января стали появляться посты с призывами к участию в несанкционированных акциях.

Ранее сообщалось, что жительнице Якутии грозит штраф за фейки о чипировании при вакцинации от COVID-19.