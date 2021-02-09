В Москве во вторник ожидается до -14°С и гололедица

В Москве во вторник, 9 февраля, синоптики прогнозируют до -14°С. В небе будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег и местами гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -14...-12°С. Ожидается восточный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -15...-13°С. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 749 мм рт. ст., а ночью — 745 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.