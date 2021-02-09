В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от «Спутника V»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский отказывается от использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он сказал в беседе с НСН.

По словам парламентария, украинский лидер боится сближения с Россией.

«Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование «Спутник V» на Украине», — сказал Бойко.

Накануне Зеленский заявил, что Украина не планирует закупать вакцину «Спутник V», так как нет подтверждений эффективности этого препарата.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».