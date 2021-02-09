Инфекционист объяснил, нужно ли детей вакцинировать от COVID-19

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Global Look Press

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что дети переносят коронавирус нового типа легче, поэтому для них вакцинация не так важна, как для взрослых, передает РИА «Новости».

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