Пушков счел смехотворными рассуждения Зеленского о «Спутнике V»

Член Совфеда России Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского насчет российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По его мнению, украинский лидер не является специалистом «ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения» об этом препарате «смехотворны».

«К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать?» — задался вопросом Пушков.

По его словам, в противном случае Зеленскому придется «повторять перлы» главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что «для всего мира» «Спутник V», «может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев — российское «гибридное оружие».

Накануне Зеленский заявил, что закупка вакцины «Спутник V» не планируется, поскольку нет подтверждений эффективности данного препарата.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».