В мире за сутки коронавирусом заразились 376 тысяч человек

В мире за сутки коронавирусом заразились 376 569 человек, пишет ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

55% случаев обнаружили в Северной и Южной Америке (209 539), на втором месте — регион Европы (104 314), на третьем — Юго-Восточная Азия (24 154).

За прошедшие 24 часа также скончались 9 664 пациента. Таким образом, с начала пандемии заразились 105 миллионов, умерли 2,3 миллиона человек.

Ранее в Нидерландах продлили комендантский час до 3 марта.