Три человека пострадали при жесткой посадке самолета во Франции
Бернст Ю.
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Самолет Embraer Phenom 100 при старте вышел за пределы взлетно-посадочной полосы во французском аэропорту Ле-Бурже, сообщает Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) на своей странице в Twitter.
Это привело к возгоранию транспортного средству.
В результате пострадали три человека.
На место происшествия прибыли пять представителей бюро для расследования произошедшего.
В январе три человека погибли в результате падения самолета в американском штате Мичиган.
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