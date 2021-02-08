Три человека пострадали при жесткой посадке самолета во Франции

Самолет Embraer Phenom 100 при старте вышел за пределы взлетно-посадочной полосы во французском аэропорту Ле-Бурже, сообщает Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) на своей странице в Twitter.

Это привело к возгоранию транспортного средству.

В результате пострадали три человека.

На место происшествия прибыли пять представителей бюро для расследования произошедшего.

В январе три человека погибли в результате падения самолета в американском штате Мичиган.