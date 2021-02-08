В Брянске приговорили к 8 годам тюрьмы женщину, доведшую приемную дочь до истощения

Бежицкий районный суд Брянска приговорил к восьми годам лишения свободы женщину. Врачи диагностировали у ее семилетней приемной дочери истощение и обморожение ног. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«Она (обвиняемая) признана виновной в совершении преступлений… ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, мошенничество», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пользу девочки взысканы 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и 38 тысяч рублей как материальный ущерб.

По версии следователей, женщина содержала девочку в непригодных для проживания условиях. Она не кормила ребенка и запирала ее надолго в комнате. Когда пострадавшую забрали из семьи, он весил девять килограмм.

Также суд установил, что женщина обманом сняла со счета девочки 38 тысяч рублей. Обвиняемая сообщила, что купит ребенку коляску, качели и велосипед, но не сделала этого.