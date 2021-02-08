Жириновский высказался об отказе Зеленского от «Спутник V»

Украинцы живут в плену фантазий их руководства, на которое воздействует Вашингтон. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет РИА «Новости».

«Слушайте, да кто нашу вакцину Украине вообще предлагал? Мы говорим, что можем по просьбе руководства любой страны дать образцы или организовать коммерческие поставки, но только тем, кто сам просит», — сказал Жириновский.

По словам политика, Венгрия, Аргентина и другие, запросившие вакцину, получили препарат. Украине же, по его мнению, никто ничего не предлагал.

Жириновский также подчеркнул, что на Украине во власть попадают случайные люди: например нынешний президент — бывший артист. Как отметил лидер ЛДПР, никто не будет мешать Киеву ждать поставок американской вакцины.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии подтвержденной эффективности «Спутника V». Его слова уже прокомментировали в российском МИД.