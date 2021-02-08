Коронавирус обусловил треть избыточной смертности в 2020 году

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 31% избыточной смертности в 2020 году было обусловлено коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сейчас по оперативным предварительным данным снижение смертности за январь по сравнению с декабрем составило чуть более 11%», — сказала Голикова.

В то же время она подчеркнула, что в стране стабильно снижается заболеваемость.

В России коронавирусом заразились 3,9 миллиона, скончались 77 тысяч человек. За последние сутки выявили 15 тысяч случаев.