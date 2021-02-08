Умер мужчина, пытавшийся совершить суицид в центре Москвы

Умер мужчина, который пытался совершить суицид 31 января на улице Большая Бронная в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции предотвратил попытку самосожжения мужчины в центре Москвы. Пострадавшего госпитализировали. Позже выяснилось, что он пытался совершить самоубийство из-за имущественных отношений.

По данным источника агентства, у пациенты выявили хроническое бредовое расстройство — паранойю. Отмечается, что он состоял на учете в одном из психоневрологических диспансеров Москвы.