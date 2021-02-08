Посол РФ: Москва и Анкара ведут переговоры о совместном производстве «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с партнерами из Турции о совместном производстве вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, передает РИА «Новости».

Дипломат обратил внимание на то, что в Турции, как и в каждой стране, есть собственное законодательство, регулирующее порядок официальной регистрации ввоза и применения лекарственных препаратов, тем более произведенных за рубежом.

«А в нашем случае это важно еще и потому, что прорабатывается возможность совместного производства вакцины «Спутник V» в Турции. Так что соответствующая работа ведется, переговоры продолжаются», — сказал Ерхов.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что РФПИ договорился с турецкой компанией о производстве вакцины «Спутник V».