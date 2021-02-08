Главный инфекционист США оценил публикацию в Lancet о «Спутник V»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о реакции главного инфекциониста США Энтони Фаучи на публикацию о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в журнале The Lancet. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, Фаучи назвал ведение разработок по созданию препаратов от COVID-19 «гонкой, где мы желаем победы каждому».

«Успех где-либо — успех для всех! Если Россия или Китай имеют надежные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя, и другие страны! Это путь к всеобщей защите всего человечества!» — процитировал Фаучи Мясников.

Ранее в журнали The Lancet была размещена статья, в которой была оценена эффективность вакцины: она составила почти 92%. Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал эти данные. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон также высказался о публикации материала.