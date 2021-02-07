В Африке выявлен новый случай смерти от Эболы

В провинции Северное Киву республики Конго зафиксировали новый случай лихорадки Эбола, сообщает Actualite.cd.

По данным портала, 1 февраля в городе Бутембо у женщины, чей муж ранее переболел Эболой, появились типичные симптомы заболевания. Через два дня заболевшая умерла.

В городе уже работает группа реагирования.

Ранее микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, в 1976 году открывший вирус Эбола, сообщил, что в стране могло появиться новое смертельное заболевание.