Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в квартире на юго-западе Москвы
Бернст Ю.
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В многоэтажке на Солнцевском проспекте в Москве произошел пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Уточняется, что возгорание произошло в одной из квартир на девятом этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 15 кв. м.
В результате один человек погиб и двое пострадали.
Всего пожарно-спасательными подразделениями были спасены пять человек. Их передали медикам для проверки. Пожар был ликвидирован.
7 февраля на юге Москвы произошло также возгорание ангара на площади 1 тыс. кв. м.
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