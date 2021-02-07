Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

В многоэтажке на Солнцевском проспекте в Москве произошел пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что возгорание произошло в одной из квартир на девятом этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 15 кв. м.

В результате один человек погиб и двое пострадали.

Всего пожарно-спасательными подразделениями были спасены пять человек. Их передали медикам для проверки. Пожар был ликвидирован.

7 февраля на юге Москвы произошло также возгорание ангара на площади 1 тыс. кв. м.