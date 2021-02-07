Врач назвала симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания

Врач-терапевт Алка Патель рассказала, что зубная боль может говорить о приближающемся сердечном приступе, передает портал Express.

Особую настороженность такая боль должна вызвать у людей, которые до этого не имели стоматологических проблем, отметила Патель.

Она объяснила, что эта боль связана с расположением блуждающего нерва, который проходит от мозга к сердцу через челюстной отдел.

Ранее кардиолог Александр Шарандак назвал другой неочевидный симптом инфаркта.