Врач назвала симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания
Бернст Ю.
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Врач-терапевт Алка Патель рассказала, что зубная боль может говорить о приближающемся сердечном приступе, передает портал Express.
Особую настороженность такая боль должна вызвать у людей, которые до этого не имели стоматологических проблем, отметила Патель.
Она объяснила, что эта боль связана с расположением блуждающего нерва, который проходит от мозга к сердцу через челюстной отдел.
Ранее кардиолог Александр Шарандак назвал другой неочевидный симптом инфаркта.
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