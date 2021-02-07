В посольстве завили об отсутствии россиян среди пострадавших при сходе ледника в Индии
Антон Демидов
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Граждане России не пострадали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на российское посольство в Индии.
В дипмиссии заявили, что данные о пострадавших, погибших или пропавших без вести россиянах не поступали.
Ранее сообщалось, что в результате схода ледника в Индии без вести пропали примерно 150 человек.