Источник: в РФ разрабатывают несколько лекарств для излечения ВИЧ

В России ведется разработка нескольких лекарств для излечения ВИЧ. Об этом «Интерфакс» рассказал источник в медицинских кругах.

По его словам, в одном препарате используется принцип «воздействия на рецептор CCR5, к которому прикрепляется вирус». Этот же принцип использовался и при лечении берлинского и лондонского пациентов.

«Только тем пациентам пересаживали стволовые клетки от доноров, самих пациентов подвергали облучению, что связано с большим риском», — сказал собеседник агентства.

По его информации, в российской разработке «модифицируют клетки самого зараженного ВИЧ пациента, убирая этот рецептор, чтобы вирусу было не к чему больше прикрепляться. При этом данные клетки вновь вводятся в организм человека, «то есть риск здесь намного меньше», сообщил источник.

Он отметил, что эта разработка, которую ведет Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА), может защищать и от заражения ВИЧ. По его словам, разработка лечит, о чем свидетельствуют исследования, проведенные на мышах. «Но для исследования на человеке нужны большие деньги, с этим есть трудности», — заявил источник.

Как передает агентство, в настоящее время проходят доклинические испытания данного препарата, они продлятся примерно два года.

Собеседник также рассказал, что в другом российском институте создают иной метод излечения ВИЧ.

«В организм вводится фермент, он «идет» по ДНК клеток, обнаруживает там вирус, и блокирует его, «вырезает» этот кусок из клетки», — сказал он.

По его словам, это также находится на стадии доклинических испытаний, «на мышах работает».