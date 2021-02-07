Для тушения пожара на складе на юге Москвы привлечена авиация

Для борьбы с возгоранием на складе на Варшавском шоссе в Москве привлечена авиация пожаротушения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Привлечены два вертолета «Ка-32 МАЦ».

На место пожара также выехала пожарная лаборатория, чтобы замерить предельно допустимую концентрацию вредных веществ.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности. Движение автотранспорта на шоссе из-за пожара ограничено. Информации о пострадавших нет.