Собянин поблагодарил медиков за преданность профессии в условиях пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность врачам за преданность профессии в условиях пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что в условиях пандемии медики не раз демонстрировали высокий профессионализм, принимая сложные решения.

«Недавно врачи больницы № 15 имени Филатова провели экстренную операцию в красной зоне и спасли 73-летнего пациента с симптомами инсульта и COVID-19», – написал Собянин.

Он также добавил, что медики также смогли спасти пациентку старше 70 лет, которая была подключена к аппарату ИВЛ больше месяца. Градоначальник рассказал, что ежедневно врачи боролись за жизнь женщины и в свой день рождения она проснулась.

Ранее столичные жители выбрали дизайн посвященного медикам поезда метро.