За неделю в России выявили минимум заразившихся коронавирусом с октября

В России за неделю выявили минимальное число заразившихся коронавирусом со средины октября. Такие подсчеты приводит ТАСС, опираясь на данные оперштаба по борьбе с инфекцией.

За эту неделю коронавирус был подтвержден у 116 842 человек. В последний раз меньшее число заразившихся за 7 дней было с 19 по 25 октября — тогда стало известно о 114 543 заболевших.

В Москве с 1 по 7 февраля зафиксировали 13 652 новых случая, что соответствует показателям сентября. За прошедшие сутки было выявлено 2 028 случаев заражения COVID-19.