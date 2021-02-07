В Ставропольском крае раскрыли ячейку несовершеннолетних членов ИГИЛ*

В Ставропольском крае на прошлой неделе задержали пятерых членов террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник, среди них есть несовершеннолетние.

«На прошлой неделе проводились оперативно-розыскные мероприятия по выявлению террористической ячейки в Ставропольском крае. В результате задержаны пятеро молодых людей, принесших присягу международным террористам из ИГИЛ», — говорится в сообщении.

Подробностей операции по задержанию террористов пока не приводится.