Поезд Владивосток — Москва задержан из-за схода вагонов

Пассажирский поезд Владивосток — Москва из-за схода 17 вагонов грузового поезда на станции Нанагры Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) задержан. Об этом сообщается на сайте ЗабЖД.

«Из-за схода вагонов грузового поезда на станции Нанагры Забайкальской железной дороги ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования №61 сообщением Владивосток — Москва с остановкой на станции Могоча», — говорится в сообщении.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб. На месте работает комиссия ЗабЖД.

«Ликвидация последствий схода проходит в сложных погодных условиях при температуре воздуха — 36 градусов силами двух восстановительных поездов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации аварии задействовано 120 сотрудников путевого комплекса.