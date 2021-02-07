Внутренний терроризм назвали одной из главных угроз для США
Министр внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас заявил, что внутренний терроризм является одной из главных угроз для страны. Об этом сообщает CNN.
По его словам, к такому выводу его привел штурм Капитолия 6 января сторонниками экс-президента Дональда Трампа.
«Это породило во мне решимость удвоить наши усилия по борьбе (...) с одной из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время на нашей родине, — с угрозой внутреннего терроризма», — сказал Майоркас.
Как сообщалось, ультраправая организация Proud Boys попала в поле зрения конгресса США после того, как движение признали террористическим в Канаде. Неофашистов в футболках Fred Perry и кепках с лозунгом Дональда Трампа проверяют на экстремизм, блокируя их соцсети. По экспертной оценке, включение в список террористов в США радикалам вряд ли грозит, поскольку эта мера может спровоцировать волну насилия. Однако новая политика Белого дома может усилить недовольство ультраправых, уверенных в том, что западную цивилизацию необходимо «спасать».