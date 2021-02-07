Венецианский карнавал впервые проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. На официальном сайте праздника началась трансляция.

Стриминги пройдут также 7 февраля, и в период с 11 по 16 февраля. Таким образом, карнавал закончится традиционно в Жирный вторник — канун начала католического Великого поста. Отмечается, что платформа сможет принимать до 100 тыс. зрителей в день.

Как указали организаторы, для демонстрации костюмов заработают специальные «виртуальные комнаты». Кроме того, для детей предусмотрены перформансы, лаборатории и интерактивные рассказы.

При этом из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году не состоятся главные события карнавала — «Полет ангела», балы-маскарады и все шествия.