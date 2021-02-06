Греция продлила разрешение на въезд 500 россиян в неделю

Правительство Греции продлило до 22 февраля разрешение на въезд в страну 500 россиян в неделю. Об этом пишет РИА «Новости».

Для пересечения границы граждан РФ потребуются отрицательный тест на коронавирус и документы, подтверждающие место временного проживания.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром.

Весной 2020 года Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.