В Петербурге от коронавируса привились больше 100 тысяч человек

В Санкт-Петербурге от коронавируса привились больше 102 тысяч человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в городе COVID-19.

«За весь период в Петербурге вакцинировано 102 304 человека. Из них 21 417 полностью закончили цикл вакцинации», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки первую дозу вакцины получил 7 841 человек, вторую — 1 808. В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 343 640, выздоровели 245 947, погибли 10 042 жителя.

Ранее в городе от коронавируса умерла мать десятерых детей.