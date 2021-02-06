Двое украинских военных погибли и один пострадал при подрыве в Донбассе

Бернст Ю.

Двое украинских военнослужащих погибли, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в районе Марьинки в Донбассе, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Еще один военный пострадавший госпитализирован.

На месте происшествия в настоящее время работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

В конце января мирный житель ДНР был ранен в результате обстрела поселка Александровка со стороны украинских силовиков.