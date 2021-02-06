Из РФ в Испанию экстрадировали гражданина Литвы, разыскиваемого за убийства

Из России в Испанию экстрадировали гражданина Литвы Денаса Вяткевичуса, которого разыскивали за незаконное лишение свободы и убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Он уточнила, что Вяткевичуса экстрадировали в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН РФ в аэропорту Шереметьево.

Разыскиваемый был задержан в марте 2020 года в аэропорту Внуково при попытке въехать на территорию РФ по чужому российскому паспорту. Российскими компетентными органами была установлена его личность. Вяткевичуса разыскивали литовские и испанские правоохранительные органы.