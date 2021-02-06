Волонтеры спасли от усыпления самого толстого лабрадора
Карина Казанцева
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В Челябинске спасли от усыпления самого толстого лабрадора Хаммера. Об этом сообщило издание Baza.
В настоящий момент шестилетний пес весит 90 килограммов. Прежние хозяева поняли, что не могут содержать собаку и решили ее усыпить.
Тем не менее, волонтеры забрали лабрадора: они посадили его на диету и стали приучать к физическим нагрузкам. Добровольцы рассчитывают, что Хаммер сможет сбросить вес к лету.
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