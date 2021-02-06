В Киеве националисты штурмуют здания двух телеканалов

В Киеве националисты штурмуют здания телеканалов «Наш» и «Интер», сообщила «Страна.ua».

Около зданий дежурят полицейские. О столкновениях, задержаниях и пострадавших не сообщалось.

4 февраля радикалы также провели митинг. Они штурмовали здание телеканала «Наш» из-за пророссийской политики.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на пять лет против оппозиционных телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Пресс-секретарь Зеленского заявила, что подтверждено финансирование этих телеканалов из РФ. Свое решение глава государства объяснил борьбой с пропагандой, мешающей стране на пути к Евросоюзу.