В Москве тысячу человек эвакуировали из ТЦ из-за бесхозного предмета

В Москве из торгового центра «Океания», расположенном на Кутузовском проспекте, эвакуировали тысячу человек из-за бесхозного предмета. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Подозрение на угрозу взрыва, нашли бесхозный предмет. Вывели около 1000 человек», — сказал источник.

Он уточнил, что в настоящий момент магазин уже открыли, он работает в обычном режиме.

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