В Сингапуре медику по ошибке ввели пять доз вакцины от коронавируса

Работнику национального офтальмологического центра в Сингапуре по ошибке ввели пять доз вакцины Pfizer от коронавируса, пишет газета The Straits Times со ссылкой на заявление клиники.

Ситуация произошла 14 января. Сотрудник, который разводил вакцину, отошел на несколько минут. Другой работник принял неразбавленную дозу за готовую и ввел препарат мужчине. Ошибку заметили почти сразу же.

«Старшим врачам незамедлительно сообщили, состояние сотрудника было оценено, оно было признано нормальным, без побочных эффектов или реакций», — говорится в заявлении.

Мужчина пробыл в больнице два дня, он чувствовал себя хорошо. Врачи уже выписали пациента, но продолжают наблюдать за ним.

Ранее Испания запретила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет.