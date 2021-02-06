Суд Черногории отменил приговор двум россиянам по делу о попытке госпереворота

Суд Черногории отменил решение Высшего суда Подгорицы, согласно которому двое граждан России обвинялись в попытке государственного переворота в 2016 году, дело отправлено на пересмотр. Об этом свидетельствуют данные апелляционного суда.

Суд постановил, что приговор 2019 года был вынесен с серьезными нарушениями черногорского законодательства. Новое разбирательство пройдет с участием других судей.

Кроме того, в решении суда сказано, что совершение фигурантами дела преступлений, в которых их признали виновными, не было доказано.

В октябре 2016 года власти Черногории задержали группу граждан Сербии, которых заподозрили в попытках совершить теракт после парламентских выборов в стране. Позже в Подгорице заявили, что госпереворот намеревалась совершить группа, сформированная на территории Черногории, Сербии и России. Двоих россиян, которые якобы были причастны к преступлению, приговорили к 12 и 15 годам тюремного заключения.