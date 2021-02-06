Мужчина жестко избил школьника в центре Москвы

Мужчина избил ученика 11-го класса во время прогулки со знакомой в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О произошедшем полиции рассказал отец несовершеннолетнего. Правоохранители установили, что мужчина избил школьника во время прогулки со знакомой — школьницей в Театральном проезде. Подростку потребовалась госпитализация. Он с переломами, ушибами и гематомами был доставлен в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

Личность подозреваемого была установлена, его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои», мужчина находится под подпиской о невыезде.

До этого стало известно о москвиче, который распылил газовый баллончик в лицо дочери, чтобы разбудить ее в школу.