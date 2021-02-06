Ученый назвал дату начала вакцинации от аллергии на кошек в России

В России уже в 2023 году может начаться вакцинация против аллергии на кошек. Об этом заявил профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента, передает РИА «Новости».

Специалист совместно с коллегами из Сеченовского университета в настоящее время работает над созданием этой вакцины. Ученые рассчитывают в текущем году скомпоновать препарат, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим, то есть в марте следующего года будут данные о безопасности и летом 2022 года можно будет начать прививать участников исследования.

«Возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, поскольку регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в ЕС», — сказал Валента.

Он отметил, что соответствующая вакцина будет производиться с помощью генной инженерии. Для выработки иммунного ответа необходимо будет сделать пять инъекций, в дальнейшем прививаться раз в полгода.

«Мы планируем применять препарат для профилактики аллергии, в частности, у детей, чтобы у них такая аллергия вообще не развивалась» — рассказал Валента.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали вакцину для профилактики аллергии на кошек.