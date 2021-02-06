Инфекционист предупредил о рисках роста заболеваемости COVID-19 из-за морозов

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев считает, что морозы в Москве могут загнать людей в торговые центры и кафе, что приведет к росту заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Коронавирус передается от человека к человеку. А когда морозы сильные, люди идут в помещение, в этом есть некая опасность. Люди скученно будут находиться и, соответственно, больше могут заражаться», — заявил специалист.

По его словам, в морозы москвичи будут вряд ли гулять на улицах, где проще соблюдать дистанцию.

Малышев призвал надевать маски в местах, где большое скопление людей, в том числе и на остановках общественного транспорта. Для снижения риска заражения врач также посоветовал не забывать о других правилах при борьбе с коронавирусом и по возможности оставаться дома.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей ждут морозы, которых не было 10 лет. Температура воздуха в столице опустится до -30°C.