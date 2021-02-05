ОНК: у Навального нет жалоб на условия содержания в СИЗО

Алексей Навальный не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО 99/1 внутри «Матросской Тишины». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

«Навальный заявил, что у него все в порядке, жалоб на условия содержания он не имеет», — сказал Мельников.

Он уточнил, что на момент визита наблюдателей Навального держали в камере без соседей.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.