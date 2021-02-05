Бельгия экстрадировала гражданина РФ, обвиняемого в заказном убийстве

Бельгия экстрадировала на родину гражданина России, обвиняемого в заказном убийстве в Грозном в 2013 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По данным следствия, мужчина попросил своих знакомых найти исполнителя преступления, который вместе с посредником был задержан правоохранителями при передаче аванса. Заказчику убийства удалось убежать за границу.

Фигурант был задержан на территории Бельгии. Он был передан 5 февраля представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

Ранее сообщалось, что Испания выдала России обвиняемого в неуплате налогов почти на 3 млрд рублей.